"بلتون" تصبح عضواً في منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

كتبت- أمنية عاصم:



أصحت شركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التابعة لشركة بلتون القابضة، عضواً في منتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو تحالف عالمي تديره مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتصبح أحدث الأعضاء في هذه الشبكة العالمية.

ووفق البيان المرسل اليوم، يضم المنتدى أكثر من 300 عضو وشريك من 190 دولة، جميعهم من خبراء تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتشاركون الهدف المتمثل في توسيع نطاق الوصول إلى التمويل لرواد الأعمال حول العالم، من خلال تبادل المعرفة والأفكار الخاصة بالابتكار.