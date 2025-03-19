هل سيؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي على أسعار الذهب وسط التوترات الاقتصادية؟

كتبت- آية محمد:

قال خبراء الذهب خلال حديثهم مع مصراوي، إن سعر الذهب سيشهد ارتفاعات عالمية ومحلية في حال تثبيت أو خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- لسعر الفائدة على الدولار.



وأرجع الخبراء ذلك إلى التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية العالمية التي يشهدها العالم تلك الفترة.

تترقب الأسواق العالمية قرار الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" بحسم سعرالفائدة على الدولار خلال ثاني اجتماع له في 2025 اليوم الأربعاء وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير في ظل حالة عدم اليقين من تبعات فرض رسوم جمركية على واردات الصين والمكسيك وكندا.

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بشأن تثبيت أو خفض أسعار الفائدة تؤثر في أسعار الذهب العالمية، ولكن في ظل الظروف الاقتصادية الطبيعية والمستقرة.

وأوضح منيب أن العالم يمر حاليًا بظروف استثنائية، حيث يشهد توترات جيوسياسية وحربًا تجارية عالمية، وهو ما يعد العامل الأكثر تأثيرًا على أسعار الذهب في الوقت الراهن.

وأضاف منيب، أن الولايات المتحدة دخلت في الفترة الأخيرة في خلافات مع عدة دول، منها الصين والمكسيك وكندا وأوكرانيا والبرازيل، إلى جانب موقفها من الأوضاع في غزة، مما ساهم في زيادة عدم الاستقرار الاقتصادي عالميًا.

وأشار إلى أن هذه التوترات دفعت المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن تثبيت أو خفض البنك المركزي الأمريكي للفائدة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية متأثرة بعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وإقبال المستثمرين على شراء الذهب.

وأضاف نجيب، أن اقتراب عيد الأم وعيد الفطر يساهم أيضًا في ارتفاع أسعار الذهب محليًا نتيجة زيادة الطلب.