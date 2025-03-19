ملابس وأحذية وأجهزة وذهب.. من الرابح والخاسر في مبيعات موسم عيد الأم هذا العام؟

كتبت- دينا كرم:

مع حلول عيد الأم، تباينت حركة الطلب والمبيعات في الأسواق المصرية، حيث نجحت بعض القطاعات في تحقيق رواج نسبي مثل الملابس والأحذية والشنط والأجهزة الكهربائية، في حين واجهت أخرى ركودًا واضحًا مثل الذهب والهدايا المكتبية مثل الساعات والبلورات والبراويز، بحسب ما قاله مسئولون في هذه القطاعات "لمصراوي"

الملابس الجاهزة

تقول سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة "لمصراوي"، إن عيد الأم ساهم في انتعاش مبيعات الملابس الجاهزة، وذلك لأن الملابس تعتبر هدية عملية ومناسبة مقارنة بالذهب أو الأجهزة الكهربائية، خاصة مع خصومات الأوكازيون الشتوي التي تجعلها أكثر جاذبية.

واتفق خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، "لمصراوي"، مع الرأي السابق في أن عيد الأم ساعد في تحريك مبيعات بعض القطع مثل القفطان والعبايات المنزلية وعبايات الخروج، وذلك بالتزامن مع الأوكازيون الشتوي.

الهدايا الذهب

وقال واصف أمين، رئيس الشعبة العامة للذهب سابقًا، "لمصراوي"، إن هناك حركة محدودة في شراء الذهب كهدايا لعيد الأم هذا العام، كما أن إذا تم بيع أي قطع فإنها تأتي بأوزان منخفضة جدًا، بما يتناسب مع القوة الشرائية للمستهلكين.

وأوضح أن تجار الذهب يسعون إلى طرح مشغولات بأوزان خفيفة جدًا، رغم أن ذلك يمثل مجهودًا إضافيًا لهم ويحقق ربحية ضعيفة، إلا أنه يساعد في تحريك السوق نسبيًا، مشيرًا إلى أن الارتفاعات المستمرة في أسعار الذهب عالميًا هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار محليًا.

واتفق معه نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي"، إن الإقبال على شراء الذهب كهدايا لعيد الأم هذا العام متراجع، حيث دفع ارتفاع الأسعار الكثير من المستهلكين إلى البحث عن بدائل أخرى.

وأضاف أن ميزانية المستهلك تحدد اختياراته، فهناك من يظل متمسكًا بشراء الذهب، لكن بأوزان بسيطة جدًا، بينما يتجه آخرون إلى الهدايا البديلة مثل العطور.

وأكد نجيب أن التجار يحاولون تقديم خيارات بأوزان خفيفة لجذب المشترين، ولكن في ظل الظروف الحالية، تبقى حركة السوق أقل من المعتاد مقارنة بالسنوات الماضية.

الأجهزة الكهربائية

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، "لمصراوي"، إن هناك إقبالًا متوسطًا على شراء الأدوات المنزلية كهدايا بمناسبة عيد الأم هذا العام، مشيرًا إلى أن معظم المشتريات تتركز على الأجهزة الكهربائية الصغيرة، مثل الخلاطات والمكاوي والأجهزة التي تتراوح أسعارها بين 500 و1500 جنيه، لتناسب مختلف الميزانيات.

هدايا مكتبية

وقال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، "لمصراوي"، إن الهدايا المكتبية مثل البلورات الزجاجية، وساعات الحائط واليد، لم تشهد أي إقبال هذا العام، موضحًا أن المستهلكين أصبحوا يفضلون الهدايا الأكثر فائدة مثل أدوات المطبخ والأجهزة المنزلية.

وأضاف صفا أن هذه التغيرات في أنماط الشراء تعكس توجه المستهلكين نحو الخيارات العملية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، حيث لم يعد شراء الذهب أو الورود كما كان في الماضي خيارًا شائعًا، بل أصبح الأبناء يوجهون ميزانياتهم لشراء هدايا مفيدة تساعد الأمهات في حياتهن اليومية.

الأحذية والشنط

قال خليفة هاشم، عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، "لمصراوي"، أن موسم عيد الأم أعاد النشاط إلى سوق الأحذية والشنط هذا العام، خاصة أنه تزامن مع قرب حلول عيد الفطر واستعدادات الأسر لشراء أحشية وشنط للعيد، مما يرجح استمرار الانتعاش في المبيعات والطلب خلال الفترة المقبلة بنسبة 80%.

وأكد هاشم، أن عيد الأم كل عام يكون من أقوى المواسم التجارية لقطاع الأحذية والشنط، متفوقًا على الأعياد الأخرى وذلك لأن أسعارها مناسبة للأبناء وللمستهلكين بشكل عام مقارنةً بالهدايا الأخرى مثل الذهب والأجهزة المنزلية.

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