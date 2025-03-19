"جوجل" تعلن توقيع اتفاقية استحواذ على شركة "WIZ" مقابل 32 مليار دولار

كتبت- آية محمد:

أعلنت شركة جوجل توقيعها اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة "ويز"، وهي منصة رائدة في مجال أمن السحابة، ومقرها نيويورك، مقابل 32 مليار دولار، لكن رهنًا بتسويات الإغلاق، في صفقة نقدية بالكامل.

وبمجرد إتمام الصفقة، ستنضم ويز إلى جوجل كلاود، بحسب بيان شركة "ألفابت" الشركة الأم لـ"جوجل" منشور على موقعها الإلكتروني.

ويمثل هذا الاستحواذ استثمارًا من جانب " GOOGLE CLOUD" لتسريع اتجاهين كبيرين ومتناميين في عصر الذكاء الاصطناعي وهما: تحسين أمان السحابة والقدرة على استخدام السحابات المتعددة " MULTICLOUD".

ويعد كل من الأمن السيبراني والحوسبة السحابية قطاعين سريعي النمو، مع مجموعة واسعة من الحلول، وقد غير الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي، واعتماد الخدمات السحابية، المشهد الأمني للعملاء بشكل جذري، مما زاد من أهمية الأمن السيبراني في مواجهة المخاطر الناشئة وحماية الأمن القومي.

وتُقدم " WIZ" منصة أمان سهلة الاستخدام، تتصل بجميع السحابات وبيئات البرمجة الرئيسية، للمساعدة في منع حوادث الأمن السيبراني.

ويمكن للمؤسسات بمختلف أحجامها - من الشركات الناشئة والكبيرة إلى الحكومات ومؤسسات القطاع العام – استخدام" WIZ" لحماية كل ما تُنشئه وتُشغله في السحابة.

وتُعد" WIZ " شركة رائدة في مجال الابتكار، وتواصل تقديم منتجات جديدة تحظى بإقبال كبير، مما يُعزز نمو الأعمال السريع، بما في ذلك خلال الأشهر الاثني عشر الماضية التي بدأت فيها بتقديم فئات جديدة من حلول الأمن السيبراني.

وجوجل كلاود شركة رائدة في مجال البنية التحتية السحابية، بخبرة واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي وسجل حافل في ابتكارات الأمن الرائدة في هذا المجال.

وسيساهم دمج كل هذه المزايا مع "WIZ" في تحسين حلولها وزيادة قابليتها للتوسع، مما يعود بالنفع على العملاء والشركاء في جميع منصات السحابة الرئيسية، حيث سيساهم دمج جوجل كلاود و " WIZ" في:

1- تحسين طريقة تصميم الأمان وتشغيله وأتمتة بشكل كبير مما يوفر منصة أمان شاملة للعملاء، من جميع الأنواع والأحجام، في عصر الذكاء الاصطناعي.

2- توسيع نطاق فرق الأمن السيبراني من خلال تزويدهم بمنصة أمان آلية.

3- خفض تكلفة تنفيذ وإدارة ضوابط الأمن بالنسبة للعملاء.

4- الحماية من التهديدات الجديدة الناشئة بسبب تقدم الذكاء الاصطناعي، ومنع الخروقات، ومساعدة المؤسسات على الاستجابة للخروقات بكفاءة أكبر.

5- تعزيز اعتماد أمن السحابة المتعددة، وبالتالي قدرة العملاء على استخدام السحابات المتعددة؛ وتحفيز المزيد من الابتكار في الحوسبة السحابية واعتمادها.

وستواصل منتجات "WIZ" العمل وستكون متاحة عبر جميع منصات السحابة الرئيسية، بما في ذلك "AMAZON WEB SERVICES" و"MICROSOFT AZURE" و"ORACLE CLOUD"، وسيتم تقديمها للعملاء من خلال مجموعة متنوعة من حلول الأمان الشريكة.

كما ستواصل" GOOGLE CLOUD" توفير خيارات واسعة للعملاء من خلال مجموعة متنوعة من حلول الأمان الشريكة المتاحة في "GOOGLE CLOUD MARKETPLACE ".

وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل: "منذ بداياتها، ساهم تركيز جوجل القوي على الأمن في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في الحفاظ على سلامة المستخدمين على الإنترنت. واليوم، تبحث الشركات والحكومات التي تعتمد على الحوسبة السحابية عن حلول أمنية أقوى، وخيارات أوسع من مزودي خدمات الحوسبة السحابية. ستعمل جوجل كلاود و"WIZ" معًا على تعزيز أمن الحوسبة السحابية بشكل كبير، وتمكين استخدام خدمات سحابية متعددة."

وأضاف توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل كلاود أن جوجل كلاود و"WIZ" توفر رؤية مشتركة لجعل الأمن السيبراني أكثر سهولة وبساطة في الاستخدام للمؤسسات من جميع الأحجام والقطاعات.

وأضاف أن تمكين المزيد من الشركات من منع الهجمات السيبرانية، بما في ذلك في بيئات برامج الأعمال المعقدة للغاية، سيساعد المؤسسات على تقليل التكلفة والاضطرابات والمتاعب الناجمة عن حوادث الأمن السيبراني.

وقال عساف رابابورت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة WIZ إن هذا الاستحواذ سيعزز مهمتنا في تحسين الأمن ومنع الاختراقات من خلال توفير موارد إضافية وخبرة واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي.