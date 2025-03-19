هل ترتفع أسعار السكر مع بدء تحضيرات بسكويت وكعك العيد؟

كتبت- دينا كرم:

مع اقتراب عيد الفطر، تتزايد استعدادات الأسر المصرية لتحضير الحلويات مثل الكعك والبسكويت، لذلك فهناك زيادة في الطلب على السكر، كأحد المكونات الأساسية، ورغم هذه الزيادة فإن السوق يشهد استقرارًا في الأسعار، مدعومًا بتوافر المخزون، وفق ما أكده مسؤولون تحدثوا "لمصراوي".

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية" لمصراوي" أن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على السكر في الفترة الحالية، خاصةً مع تحضير الحلويات للعيد مثل الكعك والبسكويت.

وأضاف، أن هذا الإقبال وحجم الطلب يعتبر طبيعيًا مقارنة بالأعوام السابقة، أي لا توجد هناك طفرة كبيرة.

وأشار المنوفي إلى أن سعر كيلو السكر في الأسواق يتراوح من 32 إلى 35 جنيهًا في الفترة الحالية، مقابل 55 جنيهًا للكيلو في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن حجم المبيعات يشهد زيادة معتدلة نظرًا لتزايد الطلب في هذه الفترة، ولكن لا تزال الأمور مستقرة بشكل عام.

وأكد المنوفي، على أنه لا يوجد أي ارتفاع ملحوظ في أسعار السكر حتى الآن، والأسعار مستقرة كما هي دون أي تغييرات تذكر، فالسوق يشهد حالة من الاستقرار في الأسعار، ولا توجد أي مؤشرات على زيادة في الوقت الحالي.

وأكد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، خلال حديثه مع "مصراوي" أن أسعار السكر تشهد استقرارًا في الأسواق حتى إذا ارتفع الطلب بسبب تحضيرات عيد الفطر من الحلويات.

وأرجع ذلك إلى وجود مخزون كبير من السكر، بالإضافة إلى وجود محصول جيد من السكر، مما ينفي وجود أي مشكلات قد تؤدي لارتفاع الأسعار.

وأوضح الفندي، أن سعر الطن يبلغ حاليًا 30 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يستمر الاستقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

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