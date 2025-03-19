71% زيادة بصافي الربح.. إي اف چي القابضة تسجل إيرادات قياسية بـ 24.4 مليار جنيه في 2024

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 71% على أساس سنوي خلال 2024 ليصل إلى أعلى مستوى له عند 4.3 مليار جنيه، مستفيدًا من تحسن مستويات الربحية في قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للمجموعة.

وأوضحت الشركة في بيان لها حول النتائج المالية والتشغيلية خلال 2024، أن الإيرادات ارتفعت إلى 24.4 مليار جنيه خلال 2024، -وهي أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق- بمعدل نمو سنوي 66%، مدفوعة بنمو الإيرادات التي حققته مختلف القطاعات التشغيلية، والتي تشمل، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس)، والبنك التجاري (بنك نكست)، ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس).

وارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 57% لتصل إلى 15.5 مليار جنيه في 2024، وذلك على خلفية زيادة رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى.

وأكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن الأداء الاستثنائي للمجموعة على الصعيد المالي خلال عام 2024 هو بمثابة شهادة على التزام الإدارة بتحقيق التميز التشغيلي في إطار الرؤية الاستراتيجية السديدة التي تتبناها المجموعة، كما يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها فريق العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة.

وأضاف عوض، أن الإيرادات غير المسبوقة ومستويات الربحية الاستثنائية التي حققتها المجموعة خلال عام 2024 تعكس مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن تعظيم القيمة لعملائها ومساهميها وقدرتها على المساهمة في تحقيق النمو، بالإضافة إلى وضع معايير جديدة بقطاع الخدمات المالية في المنطقة. وأشار عوض إلى أن تركيز المجموعة المستمر على الابتكار وقدرات التضافر والتكامل بين مختلف قطاعات الشركة والكفاءة التشغيلية والحلول التي تركز على العميل قد مكن الشركة من الاستمرار في تقديم قيمة مستدامة والحفاظ على ميزة تنافسية".