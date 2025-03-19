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"اي اف جي القابضة" توافق على السير في إجراءات قيد " فاليو" للتمويل الاستهلاكي بالبورصة

11:51 ص الأربعاء 19 مارس 2025

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كتبت_ أمنية عاصم:


أعلنت مجموعة اي اف جي القابضة موافقة مجلس الإدارة على السير في إجراءات قيد شركة يو للتمويل الاستهلاكي، المعروفة بعلامتها التجارية " فاليو "، بالبورصة المصرية وتوزيع جزء من أرباح مجموعة إي اف جي القابضة على المساهمين في صورة أسهم في شركة يو تمهيداً لتداول أسهمها بالبورصة المصرية.


وبحسب البيان المرسل من الشركة للبورصة،اليوم فإن شركة "فاليو" على بنحو 24% في مصر. ومنذ تأسيسها، مولت ۷٫۸ مليون صفقة شراء استهلاكية؛ مما يبرز أدائها المالي المتميز.


وأضاف البيان أن "فاليو" قد حصلت مؤخراً على رخصة التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، مما يعكس التزامها العميق بتقديم حلول مبتكرة وجديدة في السوق.


وأفصحت الشركة، أنه تمهيدًا للطرح اتخاذ مجلس إدارة مجموعة إى اف جي القابضة عدد من القرارات المتعلقة بقيد شركة يو للتمويل الاستهلاكي حيث قرر إعادة هيكلة شركة يو بحيث تتملك مجموعة إي اف جي القابضة نسبة ٢٠,٤٨٨ من رأسمال شركة يو بشكل مباشر.


وتابعت أن ذلك بغرض تداول شركة يو في البورصة المصرية بعد إنهاء إجراءات قيدها في البورصة المصرية وتسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول.


ويكون الحق في الحصول على أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي لمالكي أسهم شركة مجموعة اي اف جي القابضة بما فيهم نظام الإثابة والتحفيز - عملاً بالفقرتين 7 و 8 من المادة الثانية من نظام الإثابة والتحفيز - وذلك في تاريخ الاستحقاق الذي سيفصح عنه طبقاً للتفصيل والإجراءات التي سوف يُفصح عنها لاحقاً بعد صدور قرار الجمعية العامة العادية.


وذلك علماً بأنه، بعد إتمام إجراءات إعادة الهيكلة والتوزيع وبدء التداول المشار إليها أعلاه، ستظل مجموعة إي اف جي القابضة مالكة لنسبة 67% على الأقل في شركة يو - بشكل غير مباشر - من خلال شركاتها التابعة.


وقد أحيط مجلس الإدارة علماً بتقرير القيمة العادلة لسعر سهم شركة يو المعد من قبل المستشار المالي المستقل، شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (BDO)، والمعتمد من الجمعية العامة لشركة يو، والذي حدد القيمة العادلة لشركة يو ١٥,٥٨٦ مليار جم خمسة عشر مليار وخمسمائة وستة وثمانون مليون جنيهاً مصرياً تقريباً. وذلك علماً بأن تقرير القيمة العادلة استرشادي.

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