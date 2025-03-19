رئيسة مصلحة الضرائب: مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر

كتبت- منال المصري:

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية في إطار التيسير على الممولين والمسجلين.

وأوضحت في بيان للمصلحة اليوم، أن الموعد النهائي للتقديم سيكون في أول يوم عمل يلي الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا لنص المادة رقم (31) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، والتي تنص على مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلى اليوم التالي في حالة مصادفتها إجازة رسمية.

وأكدت رشا عبد العال، أن المصلحة توفر كافة سبل الدعم الفني لضمان تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بسهولة ويسر، من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، حيث يقدمها محاضرون محترفون لشرح الإجراءات والإجابة على الاستفسارات، وتوفير لجان متخصصة في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات؛ لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية.

هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني عبر مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، المجهز بأحدث الإمكانيات التقنية، والذي يشرف عليه فريق متخصص لتقديم المساعدة الفورية للممولين.