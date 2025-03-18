كيفية قياس سرعة الإنترنت باستخدام تطبيق "MY NTRA"

كتبت- آية محمد:

يوفر تطبيق "MY NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمستخدمين إمكانية قياس أداء شبكة الإنترنت التي يعتمدون عليها، سواء من خلال الواي فاي أو بيانات الهاتف المحمول.

و"MY NTRA" هو تطبيق تفاعلي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمستخدمي المحمول لتيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، ويمكن من خلاله الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية من خلال استخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو الانتقال إلى أفرع الشركات.

ويعرض" مصراوي" في السطور التالية خطوات قياس سرعة الانترنت الفعلية باستخدام التطبيق:

1- قم بتحميل التطبيق من متجر Play Store لأجهزة Android أو من متجر App Store لأجهزة iOS.

2- افتح التطبيق وسجل دخولك.

3- ومن الصفحة الرئيسية، اضغط على الخدمات.

4- ثم اختر خدماتي.

5- وقم بالضغط على اعرف سرعتك.

وسيقوم التطبيق بقياس سرعة الإنترنت التي يتصل بها هاتفك عبر إحدى منصات القياس العالمية، وإذا كان هدفك قياس سرعة الإنترنت لشبكة الواي فاي، قم بالاتصال بشبكة الواي فاي وأغلق بيانات الهاتف.

أما إذا كنت ترغب في قياس سرعة الإنترنت لشبكة المحمول، فاحرص على إيقاف الواي فاي واستخدم بيانات الهاتف فقط.

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