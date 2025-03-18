ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.48% عند مستوى 31608 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.46% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 118.09 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 40.39 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 158.49 مليون جنيه

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.38% عند مستوى 31458 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.