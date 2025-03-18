أسهم هونج كونج تصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسهم هونج كونج إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات وقادت الأسواق الآسيوية للارتفاع يوم الثلاثاء، حيث تحول المستثمرون إلى التفاؤل بشأن التوقعات للصين، حيث رحبوا بالبيانات الأخيرة والوعود بمزيد من دعم الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ وفقًا لـ وكالة "رويترز ".

وأضاف التقرير، أن الصين تعد الفائز غير المتوقع من موجة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وخفض الإنفاق الحكومي في أول شهرين من توليه منصبه، حيث أدت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي إلى تحويل المستثمرين إلى الخار نيك فيريس، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة فانتاج بوينت لإدارة الأصول في سنغافورة: "يتحول الزخم والمعنويات الآن أيضًا بطريقة إيجابية".

وصعدت أسواق الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء؛ بفضل بيانات مبيعات التجزئة الأقوى من الصين في اليوم السابق، فضلًا عن سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تنشيط الاستهلاك المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال ترامب إن الرئيس الصيني شي جين بينج قد يزور الولايات المتحدة في المستقبل غير البعيد، مما زاد التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق اختراق من شأنه خفض التعريفات الجمركية.

وظلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية دون تغيير في الغالب في أوروبا، بعد مكاسب متواضعة في مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك لكن المزاج السائد في وول ستريت لا يزال هشًا حتى أبريل عندما تدخل الرسوم الجمركية المتبادلة التي هدد بها ترامب حيز التنفيذ.

و في ظلّ الظروف غير المستقرة، يزداد إقبال البنوك المركزية والأفراد على الذهب، كما أن مخاوف التضخم الناجمة عن رسوم الرئيس ترامب الجمركية وحربه التجارية تُعزز سعره. وقد يكون تجاوز سعر الأونصة 3000 دولار أمريكي هو المعيار لسعر الذهب في عام 2025.