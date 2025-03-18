إعلان

سعر الذهب عالميًا يتخطى 3 آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه

11:36 ص الثلاثاء 18 مارس 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

قفز سعر الذهب عالميًا في التعاملات الفورية ليسجل مستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع بنسبة 0.78% إلى نحو 3024.1 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وكان سعر الذهب سجل أعلى قمة تاريخية له يوم الجمعة الماضي 14 مارس ووصل إلى 2996.2 دولارا للأوقية.

اقرأ أيضًا:

جوجل يطلق سلسلة نماذج الذكاء الاصطناعي "GEMMA 3".. فما مميزاتها؟

حقيقة طلب العراق صادرات من مصر بـ12 مليار دولار

بعد وصوله لمستويات تاريخية.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الإعلان رسميا عن مقتل رئيس حكومة حماس في غزة
مصر تدين عودة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة
انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية وتحذير من تخفيف الملابس
صحتك في رمضان| تظهر خلال تناول الطعام.. علامات مبكرة تكشف أن كليتك في خطر