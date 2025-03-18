سعر الذهب عالميًا يتخطى 3 آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه

كتبت- آية محمد:

قفز سعر الذهب عالميًا في التعاملات الفورية ليسجل مستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع بنسبة 0.78% إلى نحو 3024.1 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وكان سعر الذهب سجل أعلى قمة تاريخية له يوم الجمعة الماضي 14 مارس ووصل إلى 2996.2 دولارا للأوقية.

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