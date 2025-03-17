خبير: السوق المصري يمتلك فرصا استثمارية واعدة رغم التقلبات الاقتصادية العالمية

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الخبير الاقتصادي مصطفى أمين، أن السوق المصري يواجه تحديات نتيجة التقلبات الاقتصادية العالمية، إلا أنه يرى فرصًا استثمارية واعدة.

خلال حواره ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، أشار أمين، إلى أهمية تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين وتعزيز المحافظ الاستثمارية، مما يساهم في الحد من التقلبات الحادة ودعم استقرار الأسواق على المدى الطويل.

وذكر الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تمكنه من تجاوز التحديات الحالية، وومع استمرار متابعة المستجدات واتخاذ السياسات المناسبة، يمكن للسوق المصري أن يستفيد من الفرص المتاحة ويحقق نموًا مستدامًا.

اقرأ أيضًا:

"لا تتعرضوا للشمس".. بيان جديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس

منحة عيد الفطر.. السكة الحديد تخاطب وزير النقل لصرف 26.6 مليون جنيه للعاملين

رواتب تصل لـ37 ألف جنيه.. بيان مهم من "العمل" بشأن وظائف لبنان

تحذير رسمي من تشغيلة لأحد أدوية الضغط.. "غير مطابقة للمواصفات"