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خبير: السوق المصري يمتلك فرصا استثمارية واعدة رغم التقلبات الاقتصادية العالمية

11:59 م الإثنين 17 مارس 2025

السوق المصري يمتلك فرصا استثمارية واعدة رغم التقلب

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد الخبير الاقتصادي مصطفى أمين، أن السوق المصري يواجه تحديات نتيجة التقلبات الاقتصادية العالمية، إلا أنه يرى فرصًا استثمارية واعدة.

خلال حواره ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، أشار أمين، إلى أهمية تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين وتعزيز المحافظ الاستثمارية، مما يساهم في الحد من التقلبات الحادة ودعم استقرار الأسواق على المدى الطويل.

وذكر الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تمكنه من تجاوز التحديات الحالية، وومع استمرار متابعة المستجدات واتخاذ السياسات المناسبة، يمكن للسوق المصري أن يستفيد من الفرص المتاحة ويحقق نموًا مستدامًا.

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