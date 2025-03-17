جوجل يطلق سلسلة نماذج الذكاء الاصطناعي "GEMMA 3".. فما مميزاتها؟

كتبت- آية محمد:

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق سلسلة نماذج الذكاء الاصطناعي GEMMA 3، وهي مجموعة من النماذج المفتوحة المصدر التي تتميز بخفة الوزن والتطور، وتعتمد على نفس الأبحاث والتقنيات المستخدمة في تشغيل 0GEMINI.

وكشفت الشركة أن طرازات GEMMA تم تنزيلها أكثر من 100 مليون مرة حتى الآن.

وتعتبر هذه السلسلة من أكثر النماذج المفتوحة تقدمًا وسهولة في الاستخدام والتطوير المسؤول، وفقًا لجوجل.

وتم تصميمها لتعمل بشكل سريع، وبكفاءة عالية مباشرةً على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، مما يساعد المطورين على إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي أينما احتاجها المستخدمون.

وتتوفر نماذج GEMMA 3 بأحجام مختلفة:"1B، 4B، 12B، و27B"، مما يتيح للمستخدمين اختيار النموذج الأنسب وفقًا لمتطلبات أجهزتهم ومستوى الأداء المطلوب.

مميزات GEMMA 3

صمم باستخدام أفضل طراز مسرع أحادي في العالم: حيث يقدم GEMMA 3 أداءً فائقًا مقارنةً بحجمه، متفوقًا على " LLAMA3-405B" و"DEEPSEEK-V3" و"O3-MINI" في التقييمات الأولية لتفضيلات المستخدمين على لوحة LMARENA.

انتشر عالميًا بـ 140 لغة: يوفرGEMMA 3 دعمًا جاهزًا لأكثر من 35 لغة، ويمكن تعديل هذه النماذج لتوفير دعم إضافي لـ 140 لغة.

إنشاء الذكاء الاصطناعي مع قدرات متقدمة في التفكير النصي والمرئي: تتميز سلسلة GEMMA 3 بقدرتها على تحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو القصيرة، وتتمتع بقدرات لغوية وبصرية متطورة.

تعامل مع المهام المعقدة باستخدام نافذة سياق موسعة: توفر GEMMA 3 نافذة سياقية تحتوي على 128 ألف رمز لتمكين التطبيقات من معالجة وفهم كميات هائلة من المعلومات.

إنشاء سير عمل تعتمد على الذكاء الاصطناعي باستخدام استدعاء الوظائف: يدعم GEMMA 3 استدعاء الوظائف والإخراج المنظم للمساعدة في أتمتة المهام وبناء التجارب.

أداء عالي يتم تقديمه بشكل أسرع مع النماذج الكمية: يقدم GEMMA 3 إصدارات كمية رسمية، مما يقلل من حجم النموذج والمتطلبات الحسابية مع الحفاظ على الدقة العالية.

اقرأ أيضًا:

بعد الاكتشافات الجديدة.. هل تقترب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي؟

بعد قفزة أسعار البن عالميا .. ماذا سيحدث في أسعار البن المحلية؟ الشعبة توضح