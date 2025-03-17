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"مصر الجديدة للإسكان" تعتمد 3 شركات لتطوير حديقة الميرلاند

11:53 ص الإثنين 17 مارس 2025

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

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كتبت- أمنية عاصم:

اعتمدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اللجنة الفنية المكونة من شركة Melle، وModad، وRising Star، وذلك لاستغلال وتطوير حديقة الميرلاند.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة اليوم، أن أعمال اللجنة المالية سيتم إنهاؤها اليوم؛ نظرًا لمفاوضات تلك الشركات وتحديث عروضهم المالية بما يعود بنتائج أفضل لصالح مصر الجديدة، – وسيتم العرض على أول جلسة مجلس إدارة مقبلة.

واستكمل الإفصاح، أن ذلك جاء بالإشارة إلى البيان المنشور بتاريخ 16 فبراير 2025 بشأن آخر مستجدات استغلال وتطوير حديقة الميرلاند.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في القيام بالتطوير العقارى وكافة الأعمال المتعلقة بمشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات، وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي التى تمتلكها أو تديرها لحساب الغير، والقيام بأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات المختلفة.

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شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير حديقة الميرلاند مصر الجديدة
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