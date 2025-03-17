بلومبرج: مصر تتفق على استيراد شحنتي غاز مسال هذا الشهر

كتبت- دينا كرم:

تعاقدت مصر مع شركة "بي بي" البريطانية على استيراد شحنتي غاز مسال خلال مارس الجاري، بحجم للشحنة الواحدة يتراوح بين 160 و165 ألف متر مكعب، توفر نحو 500 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً للسوق المحلية لمدة أسبوع، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرج" شرط عدم نشر اسمه.

وأضاف المسؤول، أن الشحنات سيتم سداد قيمتها خلال شهر من تاريخ التوريد، ولا تنطبق عليها الشروط التعاقدية الجديدة التي وضعتها القاهرة والتي تشمل سداد القيمة بعد عام من تاريخ التوريد، مع وضع رسوم إضافية على قيمة الشحنات.

وحددت مصر عدة شروط لتلقي طلبات التعاقد على توريد شحنات الغاز المسال اللازمة لها خلال أشهر الصيف، بما في ذلك ألا يتعدى سعر المليون وحدة حرارية من الغاز 14 دولاراً، بحسب تصريحات سابقة لمسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرج".

وشار المسؤول، إلى أن "الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، تشترط أيضاً أن يتم سداد قيمة كل شحنة غاز، بعد عام من تاريخ توريدها للشبكة القومية للغازات الطبيعية".

وتعاقدت مصر مع "شل" الهولندية و"توتال" الفرنسية لشراء إجمالي 60 شحنة غاز مسال خلال عام 2025 بحوالي 3 مليارات دولار، مع الحصول على مهلة في السداد لمدة عام من تاريخ توريد كل شحنة، حيث يتضمن الاتفاق توريد حوالي 5 شحنات شهرياً.