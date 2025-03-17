

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب في مصر انخفض بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-3-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4812 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4210 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3609 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2807 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2005 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 149653 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 33680 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.03 % إلى نحو 2984 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.