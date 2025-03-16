بعد قفزة أسعار البن عالميا .. ماذا سيحدث في أسعار البن المحلية؟ الشعبة توضح

كتبت أمنية عاصم:

شهدت أسعار البن العالمية صعودًا بنسبة 13% منذ بداية العام لتسجل عقود البن الأمريكية حاليًا 377 دولار بما ساهم في دفع أسعار البن المحلية نحو الصعود بنسبة تصل لـ 15% عن الفترة ذاتها، وهو ما دفع مصراوي إلى طرح سؤالا عن مصير أسعاره بالسوق المحلية؟.

وقال حسن فوزي، رئيس شعبة البن لمصراوي، إنه لا نية لزيادة جديدة في أسعار البن خلال الشهرين القادمين؛ نظرًا لوجود مخزون كافٍ لدى التجار، وهو ما يقلل من تبعات زيادة أسعار البن العالمية بعد أن تجاوزت الزيادة خلال العام الأخير 100%.

وأضاف أن الأسعار المحلية تتأثر بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية؛ نظرًا لاعتماد مصر على استيراد كافة احتياجاتها من البن من خارج لعدم وجود زراعة محلية.

ويوم 13 فبراير الماضي شهدت أسعار عقود البن الأمريكية أقصي صعودًا منذ بداية العام لتبلغ نحو 423 دولارًا لتعود الهبوط للسعر الحالي، وفق تقارير إعلامية.

وأكد فوزي أن أسعار البن المحلية شهدت بالفعل زادت بنحو 15% منذ بداية العام؛ مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية، ليسجل أسعار البن السادة حاليًا تصل إلى 560 جنيهًا للكيلوجرام، بينما يبلغ سعر البن المحوج 680 جنيهًا.

وبرر رئيس شعبة البن الارتفاعات العالمية للبن قائلًا : " أن صعود الأسعار العالمية للبن جاء مدفوعًا بتأثير موجة الجفاف التي على المحصول في البرازيل وفيتنام، وهما أكبر دولتين منتجتين للبن في العالم" .

تصدرت دولة البرازيل قائمة الدول المنتجة للبُن عالميًّا؛ نظرًا لما تتميز به من طبيعة خاصة مناسبة لزراعة البُن، حيث وصل حجم إنتاجها إلى نحو 3172.6 ألف طن من البن خلال عام 2022، تلتها فيتنام بنحو 1954 ألف طن، ثم إندونيسيا بنحو 794 ألف طن ثم كولومبيا بـ665 ألف طن؛ وفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة القهوة العالمية.

وأضاف أنه من ضمن أسباب الارتفاعات السعرية العالمية جاءت نتيجة أن تكاليف الشحن شهدت زيادة بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر؛ مما أدى إلى ارتفاع إضافي في تكلفة استيراد البن.

وأوضح رئيس الشعبة أن التجار يحرصون على عدم رفع الأسعار بشكل حاد، حيث يفضلون تحمل جزء من الزيادة للحفاظ على استقرار السوق، إلا أن استمرار الارتفاعات قد يفرض زيادات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

وحول توقعات الأسعار في الفترة القادمة، أكد فوزي، أن الأسعار ستظل مستقرة لمدة شهرين على الأقل – خاصة بعد الزيادة الأخيرة بنسبة 15% -؛ نظرًا لوجود مخزون كافٍ لدى التجار، لكنه لم يستبعد حدوث زيادات جديدة إذا استمرت الأسعار العالمية في الارتفاع.

حجم استهلاك السوق المحلي من البن

وأشار إلى أن حجم استهلاك السوق المحلي من البن يُقدر بنحو 80 ألف طن سنويًا، وهو ما يجعل أي تغييرات في الأسعار العالمية تنعكس بشكل مباشر على السوق المحلي.

وأردف أنه في حال حدوث أى تراجع في أسعار البورصات العالمية، فإن التجار سيقومون بتخفيض الأسعار محليًا فور انتهاء المخزون الحالي تماشيًا مع المتغيرات العالمية.