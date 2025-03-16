خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار زيت عباد الشمس وارتفاع الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الفول، والسكر، والعدس، وزيت الذرة، والجبن الرومي، والبيض، والدواجن، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي والجمبري..أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات