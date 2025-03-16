بورصة وول ستريت تغلق على ارتفاع كبير مدعومة بقفزة أسهم التكنولوجيا

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت الأسهم الأمريكية بنهاية تعاملات الأسبوع بالأسواق الدولية الجمعة مع بحث المستثمرين عن صفقات في نهاية أسبوع مضطرب حيث أججت الحرب التجارية المتصاعدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف الركود وقلصت شهية المخاطر؛ وفقًا لـ " رويترز ".

وتابع التقرير، أن الارتفاع الواسع النطاق عزز المؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة لتحقيق مكاسب قوية، مع عودة أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة - التي تضررت مؤخرًا- إلى الارتفاع. وارتفعت جميع أسهم ما يسمى بـ"السبعة الرائعة" المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن ستة منها لا تزال منخفضةً خلال العام.

وأضاف التقرير، أن مؤشر استاندرد آند بورز 500 وناسداك أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ 6 نوفمبر 2024، وهو اليوم التالي للانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال روس مايفيلد، محلل استراتيجية الاستثمار في شركة بيرد في لويزفيل بولاية كنتاكي: "لا أرى محفزًا من شأنه أن يشعل شرارة هذا الارتفاع الضخم الذي نشهده في الأسواق".

"من الواضح أننا منخفضون بنسبة 10% عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، ونحن في ذروة البيع، وهو ما يوفر ظروفًا جيدة للارتفاع حتى لو لم يتم حل المشاكل الأساسية.

ومع انتعاش يوم الجمعة، تكبد مؤشر استاندرد آند بورز 500 وناسداك خسائرهما الأسبوعية الرابعة على التوالي. وكما سجل مؤشر داو جونز انخفاضًا من الجمعة إلى الجمعة.

واستكمل التقرير، أنه طغت حالة عدم اليقين المتزايدة الناجمة عن سياسات ترامب المتغيرة بشكل متكرر، بما في ذلك التهديدات بفرض رسوم جمركية على أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، على بيانات التضخم المشجعة يومي الأربعاء والخميس هذا الأسبوع.

ودفعت حالة عدم اليقين المستثمرين إلى الفرار من الأسهم لصالح الأصول الآمنة؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب فوق مستوى 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى.

وقال جيد إيليربروك، مدير المحفظة في أرجنت كابيتال في سانت لويس بولاية ميسوري: "السوق لا تحب مسألة التعريفات الجمركية، وعدم اليقين الإضافي الذي يمنعهم من التخطيط واتخاذ القرارات".

وترامب يحدث فوضى عارمة، ومستشاروه يتحدثون عن التخلص من السموم، واحتمالية حدوث ركود اقتصادي، وربما لا. إنه أمر مقلق، ومتردد، وسيئ للاقتصاد وسوق الأسهم.

وقد كشفت تقارير قاتمة صادرة عن جامعة ميشيغان عن هذه المخاوف، حيث أظهر التقرير انخفاض ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها تشاؤما في نحو عامين، وارتفاع توقعات التضخم على مدى عام واحد إلى 4.9%.