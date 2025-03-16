ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 22 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الأحد، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2813 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3671 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4220 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4823 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 33760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 48230 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 149995 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 241150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 2984 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.