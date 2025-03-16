بعد وصوله لمستويات تاريخية.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

كتبت- دينا كرم:

سجل سعر الذهب عالميًا ارتفاعًا قياسيًا خلال تعاملات الجمعة ليقترب من مستوى 3000 دولار للأوقية، قبل ختام التعاملات الإسبوعية في البورصة العالمية، قبل أن تتراجع قليلا بنهاية التعاملات وهو ما انعكس على زيادة الذهب في السوق المحلية.

وأكد خبراء الذهب في السوق المصري خلال حديثهم مه "مصراوي"، أن الوقت الحالي الأنسب في شراء الذهب قبل أن يسجل زيادات جديدة متتالية عالميا ومحليا.

ووصل سعر الذهب بالسوق المحلية إلى مستواه القياسي الذي سجله قبل قرار تحرير سعر الصرف مدفوعا بتقلبات الأسعار عالميا.

وقبل تحرير سعر الصرف وصل عيار الذهب 21 إلى مستوى 4200 جنيه بسبب تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 100% عن السعر الرسمي بالبنوك قبل الإصلاحات الأخيرة وتحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي الذي ساهم في ضبط أسعار الذهب وتراجعها.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب "لمصراوي"، إن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع في السعر المحلي للذهب يعود إلى القفزة في أسعار البورصة العالمية ووصولها إلى مستوى 3000 آلاف دولار للأوقية.

وأضاف أن ارتفاع السعر في البورصة العالمية جاء بسبب تأثرها باستمرار الاضطرابات السياسية والتجارية الدولية، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب عليه عالميًا ورفع سعره.

ويرى ميلاد أنه لا توجد بوادر لانخفاض كبير في سعر الذهب مرة أخرى، حيث قد يشهد السوق بعض التذبذبات، لكنه يعود للارتفاع بسبب استمرار التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية، مما يرجح استقراره عند مستويات مرتفعة.

لذلك نصح ميلاد المستهلكين الذين يرغبون في الشراء بعدم التردد، مؤكدًا أن الوقت الحالي مناسب للشراء قبل أي زيادات جديدة، خاصة وأن الذهب يظل مخزنًا آمنًا للقيمة ويحقق مكاسب على المدى الطويل بغض النظر عن سعره الحالي.

وأتفق نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي" مع الرأي السابق، في أن الوقت الحالي مناسب للشراء، مشيرًا إلى أن هناك توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار، خاصة مع اقتراب عيد الفطر وكثرة المناسبات مثل الزواج والخطوبة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

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