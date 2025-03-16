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انخفاض البلطي والجمبري..أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

11:05 ص الأحد 16 مارس 2025

السمك البلطي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار السمك البلطي والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار السمك المكرونة السويسي والسبيط والكاليماري، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

يرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 75 و79 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 135 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و330 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و350 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

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