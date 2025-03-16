انخفاض الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الخيار، والملوخية، والبصل الأحمر، والباذنجان البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار البصل الابيض، والفلفل الرومي والحامي البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 3.5 و8.5 جنيه، بزيادة جنيه ونصف.

البصل الأحمر تراوح بين 15 و17 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 و10.5 جنيه، بزيادة جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 18 و28 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 10 و15 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 7 و11 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

يوسفي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 50 و60 جنيهًا.