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ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:40 ص الأحد 16 مارس 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37430.77 جنيه، بزيادة 859.34 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39161.54 جنيه، بزيادة 311.54 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3523.33 جنيه، بزيادة 78.33 جنيه.

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أسعار الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري
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