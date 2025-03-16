إعلان

سعر الذهب اليوم الأحد 16-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية

05:05 ص الأحد 16 مارس 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب اليوم الأحد 16-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 16-3-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4797 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4198 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3598 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2799 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1999 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 149208 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 33580 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.03 % إلى نحو 2984 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الأحد سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 سعر الجنيه الذهب سعر الذهب اليوم مع بداية التعاملات الذهب اليوم سعر الذهب اللحظي الذهب الآن أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب مع بداية التعاملات أسعار الذهب لحظة بلحظة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد
نشرة الفتاوى| حكم قضاء الصلاة عن المتوفى والطلاق عن طريق الهاتف وأحكام مهمة يوضحها المفتي
وجوه مستبشرة وقلوب فرحة.. 11 لقطات ومشاهد من إفطار المطرية