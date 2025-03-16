

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب اليوم الأحد 16-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد 16-3-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4797 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4198 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3598 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2799 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1999 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 149208 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 33580 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.03 % إلى نحو 2984 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.