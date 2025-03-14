عيار 21 يتخطى 4200 جنيه.. أسعار الذهب في مصر تسجل مستوى قياسي جديد

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب محليًا ليحقق مستوى قياسي جديد حيث وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4218 جنيهًا للجرام، خلال منتصف التعاملات اليوم، فيما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 33744 جنيهًا.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة أسعار الذهب في البورصات العالمية هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي.

وأوضح منيب أن سعر الأوقية وصل إلى 2999 دولار لأول مرة، وأرجع ذلك الارتفاع إلى الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 2999 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وقبل تحرير سعر الصرف وصل عيار الذهب 21 إلى مستوى 4200 جنيه بسبب تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 100% عن السعر الرسمي بالبنوك قبل الإصلاحات الأخيرة وتحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي الذي ساهم في ضبط أسعار الذهب وتراجعها.

سعر الذهب اللحظي

وصعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 2812 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4219 جنيه.

فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3615 جنيه. وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4820 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 33744 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.