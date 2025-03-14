ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 35 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2800 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3600 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4200 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4800 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 33600 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 48000 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 149280 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 240000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.16% إلى نحو 2984 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.