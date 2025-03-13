"القيمة صفر".. لماذا سيباع البنزين بأقل من سعره عالميا حتى بعد رفع الدعم؟

كتبت- آية محمد:

أكد المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولي - نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن البنزين بمختلف أنواع (بنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95) سيباع بأقل من سعره الحقيقي حتى مع رفع الدعم نهائيا نهاية 2025، مستفيدا من "تكلفة القيمة صفر".

وفي منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، أشار يوسف إلى نقطة هامة تتعلق بقيمة حصة مصر المجانية من الإنتاج المحلي ناتج الاتفاقيات البترولية المختلفة مع الشركاء الأجانب والتي تحسب في تكلفة منتجاتنا المصنعة محليا بالقيمة "صفر" بمعنى بدون قيمة. وقال إن القيمة "صفر" هي أساس انخفاض تكلفة المنتج البترولي عن السعر العالمي. وهذا يمثل نوعا من الدعم غير المنظور، والفكرة في ذلك تقوم على أساس أن تلك حصة الشعب فلتذهب للشعب، وطبعا تتعرض لعدم العدالة بين أفراد الشعب المصري.

كان د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال في مؤتمر صحفي أمس، إنه سيتم رفع الدعم نهائيًّا عن المواد البترولية بنهاية العام الحالي. واستثنت الحكومة السولار وغاز المنازل من قرار رفع الدعم نهائيا.

وأوضح المهندس مدحت يوسف في منشوره أن: تكلفة المنتجات البترولية تشتمل على الآتي: الحصة المشتراة من حصة الشريك الأجنبي، وكذا الزيت الخام المحسوب لاسترداد نفقات البحث والاستثمار والتنمية، وكذلك الزيت الخام المستورد من الخارج والمنتجات البترولية المستوردة أو المشتراة من الشركات الاستثمارية المصرية من سولار وبنزين ٩٥ لزوم استكمال احتياجات البلاد من المنتجات، علاوة على تكاليف التكرير والتجهيز وخلافه.

وفي حين قال يوسف إن سعر السولار اليوم ٦٩٩ دولار للطن فوب روتردام- الذي تعتمد عليه مصر- أي ما يعادل ٢٨,٥ جنيها للتر الواحد، وسعر طن البنزين ٩٥ يبلغ ٧٩٣ دولار ويبلغ سعر اللتر ٥٧ سنتا أمريكي أي ما يعادل ٢٨,٨ جنيه للتر الواحد، وذلك قبل إضافة مصاريف النقل والتأمين والتي تقدر بحوالي ١٠٠ دولار للطن الواحد. إلا أنه قدر سعر تكلفة السولار في مصر حاليا بما بين ١٨-١٩ جنيها للتر. وبنزين ٩٥ في حدود ٢٢ جنيها وبنزين ٩٢ في حدود 20 جنيها، وبنزين ٨٠ في حدود ١٨ جنيها للتر الواحد.