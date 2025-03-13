اتفاقية بين مصر للألومنيوم وسكاتك النرويجية لإنشاء محطة شمسية باستثمارات 650 مليون دولار

كتبت- أمنية عاصم:

وقعت شركة مصر للألومنيوم (التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام)، على اتفاقية مع شركة سكاتك النرويجية، لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 650 مليون دولار، وذلك خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن الاتفاقية تستهدف توفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، وتيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، بحضور محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.

ويعزز هذا المشروع بشكل كبير قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية.

وستساهم محطة الطاقة الشمسية في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتعزيز استدامته البيئية، فضلا عن العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية.

وتُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن تستفيد شركة مصر للألومنيوم بشكل كبير من هذه المبادرة الطموحة، التي تسهم في توفير أكثر من 40% من احتياجات المصنع من الكهرباء.