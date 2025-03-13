بعد الشطب.. بدء التداول على أسهم حديد عز في سوق خارج المقصورة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

تبدأ شركة حديد عز من اليوم التداول في سوق خارج المقصورة وذلك بعد ما وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة أمس على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة حديد عز (شطبا اختياريًا)، البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 2,711,772,730 جنيه موزع على 542,354,546 سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم الواحد (ممثلاً في 16 اصدار) من جدول قيد الأوراق المالية المصرية أسهم.

ووفق البيان المنشور على شاشة البورصة أمس، أنه تم الإعلان عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) خلال الفترة من 23/02/2025 إلى 06/03/2025، وذلك في ضوء أحكام المادة (55) والمادة (55) مكررا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقامت الشركة بشراء عدد 163,783,286 سهم من أسهم المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب الاختياري والراغبين في بيع أسهمهم ، تمثل نسبة 30,198 % تقريبًا من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدرة البالغة 542,354,546 سهم، وتمثل نسبة 88% تقريًبا من إجمالي الأسهم حرة التداول البالغ عددها 186,072,714 سهم، طبقًا للموقف بتاريخ 17 فبراير 2025

لتصبح الأسهم حرة التداول بعد شراء أسهم المتضررين بعدد 27,202,927 سهم (بنسبة 5,01571 %) مملوكة لعدد 7743 مساهم طبقا للموقف في 10/03/2025 في ضوء البيان الوارد من شركة مصر للمقاصة.

وأوضحت أنه تم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وإدراج أسهم الشركة بنظام القبول الآلي للأوامر – أوراق مالية غير مقيدة (خارج المقصورة ) وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الموافق 13 مارس 2025 على أن تعرض حالة الشركة بعد ثلاثة أشهر على لجنة القيد بناء على مذكرة دراسة معدة من قطاع الأوراق المالية غير المقيدة لإتخاذ ما تراه مناسبا .

ويأتي ذلك في ضوء أن عدد المساهمين الحالي يبلغ 7743 مساهم طبقا للبيان الوارد من شركة مصر للمقاصة بتاريخ 11 مارس 2025.