انخفاض العدس.. تعرف على أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الدواجن، وزيت عباد الشمس، والعدس، والجبن الرومي، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأمس بينما ارتفعت أسعار الفول المعبأ، وزيت الذرة، والجبن الأبيض، واللبن السائب، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية"

يرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.9 جنيه، بزيادة 11 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ:56.96 جنيه، بزيادة 2.06 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.01 جنيه، بزيادة 35 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 84.77 جنيه، بتراجع 2.08 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.44 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.77 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 61.12 جنيه، بتراجع 3.68 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.23 جنيه، بتراجع 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 104.7 جنيه، بزيادة 2.14 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 396.14 جنيه، بتراجع 44 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 117.59 جنيه، بتراجع 1.51 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.6 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو الفول السائب: 50.69 جنيه، بتراجع 56 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 132.23 جنيه، بزيادة 19.58 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 275.19 جنيه، بتراجع 9.76 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.28 جنيه، بزيادة 1.08 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 99.19 جنيه، بتراجع 9.03 جنيه.