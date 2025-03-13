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منها البلطي .. انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

11:19 ص الخميس 13 مارس 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار السمك المكرونة السويسي والسبيط الكاليماري والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع كيلو السمك البلطي، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

يرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 74 و87 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و130 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 320 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

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