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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13-3-2025 مع بداية التعاملات

04:54 ص الخميس 13 مارس 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض أمس في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 13-3-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4729 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4138 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3547 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2759 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1970 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 147075 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 33100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.02% إلى نحو 2916 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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