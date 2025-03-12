وزير البترول يبحث مع توتال إنرجيز فرص تطوير الشراكة والاستثمار في مصر

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية، التزامهما بدعم الجهود المشتركة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، مع الاتفاق على مواصلة الحوار لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين وزارة البترول وشركة توتال إنرجيز في مختلف المجالات.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن ذلك جاء على هامش المشاركة في مؤتمر سيراويك 2025 العالمي للطاقة، المُقام بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، في إطار تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع كبرى شركات الطاقة العالمية.

وأكد بدوي خلال اللقاء على أهمية التعاون مع شركة توتال إنرجيز في مجالات البحث والاستكشاف بجمهورية مصر العربية ومنطقة شرق المتوسط، مستعرضًا استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج، وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة للكشف عن مكامن جديدة للبترول والغاز، والنتائج الإيجابية التي تحققت بالفعل في هذا الإطار.

كما استعرض بدوي المشروعات الحالية والمستقبلية في إطار المحور السادس من استراتيجية الوزارة، التي تستهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، على خلفية توقيع اتفاقية الحكومة المضيفة لتنمية حقل كرونوس القبرصي وربطه بالتسهيلات المصرية، بالشراكة مع شركتي إيني وتوتال، بصفتهما شركاء في تنمية هذا الحقل.

وأكد على الأثر الإيجابي لهذه الاتفاقية في تنفيذ رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وتمكين الشركات من تحقيق تنمية لحقول الغاز في المياه العميقة دون تكاليف باهظة.

من جانبه، أعرب باتريك بويانيه عن تطلع شركة توتال إنرجيز إلى توسيع نطاق استثماراتها في مصر، استنادًا إلى الشراكة القائمة، مشيدًا بالإصلاحات الجارية في قطاع البترول والغاز المصري وجهود تحفيز الاستثمار، مما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون في مشاريع الاستكشاف والإنتاج والطاقة المتجددة، فضلًا عن مبادرات خفض البصمة الكربونية.