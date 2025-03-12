هل تخطف "عتاقة للصلب" أنظار المستثمرين بالقطاع بعد شطب "حديد عز"؟

كتبت- أمنية عاصم:

يرى خبراء أسواق المال أن شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة" أصبحت جاذبة للأنظار المستثمرين وصناديق الاستثمار الراغبة في الاحتفاظ بتمثيل قطاع الحديد ضمن محافظها، بعد عملية الشطب الاختياري لـ شركة "حديد عز " من البورصة المصرية.

كما يعزز جاذبية الاستثمار في "عتاقة" إفصاح الشركة عن وجود اتفاق مبدئي حول سعى مجموعة العرجاني للاستحواذ على 26.25% من أسهم شركة مصر الوطنية للصلب التابعة لمجموعة الجارحي بقيمة 1.9 مليار جنيه، وفق ما قاله الخبراء.

وبعد الإعلان عن صفقة العرجاني شهد سعر سهم شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) قفزة بنسبة 13.35% ليسجل حاليًا 7.47 جنيه للسهم بختام جلسة أمس الثلاثاء مقابل 6.59 جنيه للسهم سعر الفتح مع بداية جلسة اليوم.

وخلال إغلاقات جلسة اليوم، حقق السهم صعود طفيفًا بنسبة 0.56 % ليسجل 7.50 جنيه للسهم مقابل سعر الفتح 7.47 جنيه للسهم الواحد.

ووافقت البورصة المصرية على الشطب النهائي لحديد عز من البورصة المصرية بعد أن انتهت من كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالشطب.

وقال حسام العايش، العضو المنتدب لأحد شركات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، رغم أن "حديد عز" كانت لاعبًا رئيسيًا في السوق لفترة طويلة، فإن خروجها قد يمنح "عتاقة" فرصة أكبر للهيمنة على القطاع.

ومع ذلك، لا يمكن مقارنة أداء "عتاقة" بشكل مباشر بـ "حديد عز"، نظرًا لاختلاف حجم الإنتاج والقوائم المالية لكل منهما.

وأضاف أن الصعود الكبير الذي شهده سعر السهم مع إغلاقات جلسة أمس جراء سعى مجموعة العرجاني للاستحواذ على 26% من أسهم عتاقة ليتجاوز سعر السهم 7 جنيهات بنسبة نمو 13.35%، متوقعًا أن يحقق السهم مزيدًا من الارتفاعات السعرية على مدار العام الحالي.

وأشار الغايش إلى أن شركة "عتاقة" استطاعت تحقيق نتائج أعمال جيدة على مدار الأعوام الماضية؛ مما يعكس معدل نمو قوي في أرباحها.

حققت شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة خلال أول 9 أشهر من 2024، أرباحاً بلغت 695.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بلغت 596.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.

وتابع أن دخول مستثمرين كبار، مثل أحمد العرجاني، مؤشرًا إيجابيًا على ثقة السوق في مستقبل الشركة، خاصة أن العرجاني يمتلك مشاريع ضخمة في قطاع التشييد والبناء؛ مما يعزز من الطلب على الحديد. هذا قد يفتح الباب أمام استحواذات جديدة مستقبلية، ويدعم مكانة "عتاقة" كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع.

القبلة الأساسية لصناديق الاستثمار

واتفق حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال القابضة، مع الراي السابق حول أن شركة "عتاقة" باتت في موقع فريد خاصة لأن قطاع الحديد والصلب شهد تخارج أغلب الشركات التي كانت مدرجة به على مدار الأعوام الماضية من خلال عمليات الشطب الاختياري والتصفية؛ لذلك لم يصبح هناك منافسًا لها في القطاع.

وتابع أن "عتاقة " أصبحت الوجهة الأساسية لصناديق الاستثمار الراغبة في الاحتفاظ بتمثيل قطاع الحديد ضمن محافظها.

وأوضح عيد، أن الشركة عززت مكانتها في السوق من خلال قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي، وسط توقعات بارتفاع الطلب على الحديد في ظل مشروعات البنية التحتية والتطوير العقاري التي تنفذها الحكومة المصرية.

السعر العادل للسهم وآفاق المستقبل

وأضاف أنه بالرغم من التقييم المعلن في صفقة العرجاني، إلا أن السعر العادل لسهم " عتاقة " قد يكون أعلى، خاصة مع وضعها الحالي كالشركة الوحيدة في القطاع المدرجة في البورصة.

ومع ذلك، فإن تحديد القيمة العادلة للسهم بشكل دقيق يتطلب دراسة شاملة لمعدلات النمو، الأرباح المستقبلية، وقيمة أصول الشركة، وفق ما قاله حسام عيد.

وقال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، لمصراوي إن شركة عتاقة أصبحت تمثل قطاع الحديد خاصة مع خروج شركة حديد عز بجانب إعلان مجموعة العرجاني رغبتها في الاستحواذ على ما يقارب 26%، مما عزز من ثقة المستثمرين في السهم وزاد من تفاؤل السوق بإمكانية تحقيق مزيد من المكاسب.

وأوضح أن تحقيق سهم الشركة مزيدًا من الارتفاعات مرهونًا بعدة أمور، في حال عدم تعرض السوق المصري لضغوط تبيعيه، بإضافة إلى تأثر السوق المحلي بالأسواق العالمية بسبب فرض الرسوم الجمركية والتقلبات الاقتصادية، مضيفًا أنه في حال استمر الاتجاه الهابط للسوق، فقد ينعكس ذلك على أداء السهم رغم العوامل الإيجابية المحيطة به.