تعرف على طرق تقديم شكوى لتنظيم الاتصالات ضد شركات المحمول

كتبت- آية محمد:

يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة وسائل لاستقبال شكاوى العملاء والتحقيق فيها لضمان حقوق المستخدمين، وذلك في حالة عدم قيام مقدم الخدمة بحل المشكلة، أو إذا كانت الشكوى تتعلق بالجانب المالي مثل الفواتير، في هذه الحالة يُلزم الجهاز مقدم الخدمة برد المستحقات المالية إذا أثبتت التحقيقات أحقية العميل بذلك.

وتشمل الشكاوى التي يختص بها الجهاز " خدمات الإنترنت وتوصيل وتغطية شبكات الاتصالات والفواتير وطرق محاسبة خدمات الاتصالات وتأخير إصلاح الأعطال وتوصيل خدمات الاتصالات وأجهزة التليفون المحمول".

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية طرق تقديم الشكاوى والتعليمات الواجب اتباعها قبل تسجيل الشكاوى.

طرق تقديم الشكاوى لجهاز تنظيم الاتصالات:

الرقم المختصر: 155 "يعمل يوميًا من 8 صباحًا حتى 10 مساءًا".

تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: MYNTRA.

البريد الإلكتروني: complaints@tra.gov.eg .

الواتساب: عن طريق إرسال رسالة إلى أحد الأرقام التالية: (01015515155 - 01111115150 - 01551515505 - 01202155155).

منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات: https://complaints.tra.gov.eg .

منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ولينكدإن وإنستجرام وتويتر".

التعليمات الواجب اتباعها قبل تسجيل الشكوى:

1- يجب أن يكون الرقم المشكو منه مملوكًا للشاكي، وفي حالة تسجيل شكوى نيابة عن الغير، يجب أن يكون الشاكي مفوض كتابيًا بذلك، وفي حالة ثبوت عدم ملكية الشاكي للخط، لن يتم استكمال فحص الشكوى.

2- يجب أن يكون المستخدم قد تقدم بشكوى إلى مقدم الخدمة أولًا ولم يتلقى ردًا، أو كان الرد غير مرضي بالنسبة له.

3- يجب الانتظار 48 ساعة بعد تسجيل الشكوى لدى المشغل قبل تصعيدها للجهاز.

4- في حالة الشكاوى الخاصة بحسابات الشركات، يجب أن يكون الشاكي هو المفوض الرسمي للحساب.