بعد الاتفاق المبدئي للاستحواذ.. سهم "عتاقة للصلب" يقفز بنسبة 13.35%

كتبت- أمنية عاصم:

قفز سعر سهم شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) بنسبة 13.35% ليسجل حاليًا 7.47 جنيه للسهم بختام جلسة اليوم الثلاثاء مقابل 6.59 جنيه للسهم سعر الفتح مع بداية جلسة اليوم.

ويذكر أن سعر السهم الحالي لم يحقق منذ 2016 – أى من 9 سنوات - حيث صعد سعر السهم لـ 9.18 جنيه خلال عام 2016 ليهبط لدون الجنيه في ذات العام وطوال عام 2017.

وثم عاود الصعود ليكسر حاجز الجنيه لسعر السهم الواحد وذلك في مارس 2018 ليسجل 1.24 جنيه، واستطاع كسر حاجر الجنيهين في أكتوبر 2023 ليسجل 2.04 جنيه للسهم.

وخلال عام 2024 ، تمكن من كسر حاجز 5 جنيهات ليغلق سعر السهم مع نهاية العام الماضي عند 5.16 جنيه للسهم، وواصل سعر السهم الارتفاع ليحقق سعر السهم صعود بقيمة 2.31 جنيه منذ بداية العام الحالي 2025.

وجاء ذلك على غرار إعلان مجموعة العرجاني ومجموعة الجارحي عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ODI، التابعة لمجموعة العرجاني وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، التابعة لمجموعة الجارحي.

والتي بموجبها تقوم شركة ODI بالاستحواذ على 26.25% من شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) بعد استكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة والحصول على موافقة الجهات الرقابية وجهاز حماية المنافسة.

ويأتي هذا العرض في إطار إستراتيجية مجموعة العرجاني لتوسيع أنشطتها بالتعاون مع الكيانات الصناعية الرائدة مثل مجموعة الجارحي؛ حيث يقوم الطرفان حاليًا بدراسة.

وتم تقييم شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) بتقييم يصل إلي 7 مليارات و 240 مليون جنيه وتم الإتفاق علي استحواذ مجموعة العرجاني على نسبة 26.25% من أسهم شركة (عتاقة) التابعة لمجموعة الجارحي مقابل مبلغ 1.9 مليار جنيه.