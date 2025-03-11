بزيادة 10.5%.. أوراسكوم للتنمية تربح 3.4 مليار جنيه خلال 2024

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر ارتفاع صافي الأرباح 10.5% خلال 2024 إلى 3.4 مليار جنيه على الرغم من مواجهة تحديات كبيرة ومتعددة كان من بينها خسارة بلغت 1.8 مليار جنيه نتيجة لتقلبات سوق الصرف الأجنبي.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، إن تنوع نموذج أعمالنا كان عاملاً حيوياً ومهماً جداً في تخفيف آثار التضخم التي أثرت على الكثير من الشركات الأخرى كما أن هذا الإنجاز يعكس بوضوح التزامنا القوي والمستمر بالابتكار وتطبيق أفضل الممارسات في الكفاءة التشغيلية.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن إجمالي الإيرادات سجلت ارتفعت 42.2% خلال 2024 إلى نحو 21.8 مليار جنيه، فيما حققت الإيرادات العقارية نموا وصل إلى 28.5% خلال 2024 إلى 12.9 مليار جنيه مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2023، مع تحقيق هامش ربح متميز قدره 39,4% مقابل 38,8% خلال 2023.

وحققت الشركة نمواً ملحوظاً في مجالات الدخل المتكرر، مثل الفنادق والأصول التجارية، حيث أسهمت هذه المجالات بمبلغ 7.3 مليار جنيه في إجمالي الإيرادات، مما يعكس زيادة بلغت 48% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

قطاع عقارات المجموعة

وأوضحت الشركة في بيانها أن القطاع حقق نتائج مالية وتشغيلية غير مسبوقة، حيث ارتفع إجمالي المبيعات العقارية بنسبة 67%، لتصل إلى 32.5 مليار جنيه مقابل نحو 19.4 مليار جنيه قبل عام مسجلةً بذلك أعلى مبيعات عقارية في تاريخ الشركة .

وقد جاء أداء الربع الرابع وحده قويًا حيث نجحت الشركة في تحقيق 9.3 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2024 بزيادة قدرها 46.8% مقابل 6.3 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2023، وهي أعلي مبيعات ربع سنوية محققة أيضا في تاريخ الشركة.

كما بلغت حصة المبيعات الدولية للمصريين بالخارج والأجانب 41% من إجمالي المبيعات المحققة خلال 2024 مقابل 37% خلال 2023، مما يعكس القوة الكبيرة لشركة أوراسكوم في السوق العالمية وثقة عملائنا بها.

قطاع فنادق المجموعة

وأشارت أوراسكوم للتنمية إلى أن قطاع فنادق المجموعة حقق ايرادات تاريخية في 2024 على الرغم من التحديات العالمية، مما يوضح قوته في السوق حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 42% لتصل إلى 4,3 مليار جنيه، مع هامش ربح قبل الفوائد والضرائب بلغ 48%.

قطاع إدارة المدن

استمر نمو الإيرادات المتكررة بالمجموعة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 58,4% خلال 2024 لتصل إلى 3 مليارات جنيه وهامش 34%.