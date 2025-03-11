تعاون مصري ألماني لإنتاج الهيدروجين وتخزين وتجارة الكربون

كتبت- دينا كرم:

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع فيليب شتاينبرغ، المدير العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة والبنية التحتية للغاز والهيدروجين - بوزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون لتحقيق أمن الطاقة بالبلدين، حيث تم بحث شراء الجانب الألماني كميات من الغاز القبرصي في إطار الاتفاق الذي تم إبرامه مؤخرا بين مصر وقبرص لنقل الغاز المنتج من الحقول القبرصية إلى مصر وذلك عبر تسهيلات الإسالة المصرية، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

كما تم مناقشة استغلال الجانب المصري لطاقات التغييز الفائضة لدى الجانب الألماني من خلال استئجار إحدى وحدات التغييز العائمة التي تعمل حالياً بميناء موكران على بحر البلطيق بألمانيا، واتفق الجانبان على ترتيب زيارة لوفد من المختصين من الجانب المصري إلى ألمانيا بنهاية الشهر الجاري لإتمام البنود التعاقدية الخاصة باستغلال الوحدة.

كما تطرق الجانبان للتعاون في مجال الهيدروجين وسبل نقل الخبرات والتكنولوجيا في ضوء الخبرات الكبيرة لدى الجانب الألماني في تنفيذ مشروعات الهيدروجين، والإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مصر في مجال إنتاج وتوليد الهيدروجين الأخضر.

وبحث الطرفان كذلك سبل التعاون في مجال تخزين وتجارة وتداول الكربون واستعراض المعايير والضوابط التي تنظم عمل أسواق الكربون.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير البترول في أسبوع سيراويك 2025 الذي يتم عقده خلال الفترة من 10 – 14 مارس 2025 بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية بحضور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة مستجدات تنفيذ إعلاني النوايا اللذين تم توقيعهما في نوفمبر 2022 بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ووزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخى الألمانية للتعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر.