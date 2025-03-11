

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11-3-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4669 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4085 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3502 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2724 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1945 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 145209 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 32680 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.34 % إلى نحو 2899 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.