بـ 1.9 مليار جنيه.. شركة تابعة لمجموعة العرجاني تسعى للاستحواذ على 26.25% من "عتاقة" للصلب

كتبت- منال المصري:

أعلنت مجموعة العرجاني ومجموعة الجارحي عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ODI، التابعة لمجموعة العرجاني وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، التابعة لمجموعة الجارحي

والتي بموجبها تقوم شركة ODI بالاستحواذ على 26.25% من شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) بعد استكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة والحصول على موافقة الجهات الرقابية وجهاز حماية المنافسة.

يأتي هذا العرض في إطار إستراتيجية مجموعة العرجاني لتوسيع أنشطتها بالتعاون مع الكيانات الصناعية الرائدة مثل مجموعة الجارحي؛ حيث يقوم الطرفان حاليًا بدراسة

عدة فرص للتعاون في قطاعي الصناعات الكيماوية ومواد البناء؛ تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو توطين الصناعة المصرية.

وتم تقييم شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) بتقييم يصل إلي 7 مليارات و 240 مليون جنيه مصري وتم الإتفاق علي استحواذ مجموعة العرجاني على نسبة 26.25% من أسهم

شركة (عتاقة) التابعة لمجموعة الجارحي مقابل مبلغ 1.9 مليار جنيه.

قال عصام العرجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني، "نستهدف استكمال جميع الإجراءات القانونية والفحص النافي للجهالة في أقرب وقت، إذ نعمل وفق رؤية إستراتيجية

طامحة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة عبر دعم الصناعات المحلية وتنويع الاقتصاد المصري، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر على خارطة الصناعة العالمية.

وتواصل مجموعة العرجاني تنفيذ استراتيجيتها التوسعية في عدة قطاعات، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وثمن النائب محمد الجارحي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الجارحي الشراكة مع مجموعة العرجاني ككيان اقتصادي وطني متنوع، مشيرًا إلى أنها تساهم

في توسيع الأنشطة الصناعية للمجموعتين وتعزيز الإنتاج المحلي.

ويرى أن هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز القدرات الإنتاجية للدولة المصرية، وتأتي استجابة لاستراتيجية مجموعة الجارحي لتنويع استثماراتها وشركاتها.