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وزير المالية: الايرادات الضريبية حققت أعلى معدل إذا ما حيدنا انخفاض ضرائب قناة السويس

09:01 م الإثنين 10 مارس 2025

أحمد كجوك وزير المالية

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كتبت- منال المصري
قال أحمد كجوك وزير المالية إن الإيرادات الضريبية حققت أعلى معدل نمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إذا ما حيدنا أنخفاض ضرائب قناة السويس.

وأوضح خلال حفل إفطار نظمته مصلحة الضرائب اليوم، أن إيرادات الضرائب نمت بنحو 45% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إذا ما حيدنا أثر انخفاض ضرائب قناة السويس وهو أعلى معدل نمو في مصلحة الضرائب.
وأشار كجوك إلى أن إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية الثانية ستكون في العام المالى المقبل مع جاهزية تطبيق التيسيرات الجمركية والضريبة العقارية.
وأضاف أن تيسيرات الضريبة العقارية ستعمل على سهولة التقييم والتحصيل وعدالة التقدير وتحقيق طفرة في الإيرادات الضريبية.

وأكد كجوك أنه تم اتاحة كل مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية وتم اتاحة المخصصات المالية للحزمة المعلنة بالكامل.

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أحمد كجوك الايرادات الضريبية ضرائب قناة السويس
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