إعلان

أحمد هيكل: العالم يعيش أزمة اقتصادية ممتدة قد تستمر 25 عامًا

03:42 م الإثنين 10 مارس 2025

الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

أكد أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، أن العالم يواجه أزمة اقتصادية ممتدة ستستمر لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن تداعياتها ستلقي بظلالها على مختلف الدول، مما يستوجب التعامل معها باعتبارها أزمة طويلة الأمد.

وأوضح هيكل، خلال حواره في برنامج بالورقة والقلم مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الأزمة الحالية قد تستمر لنحو 25 عامًا، حتى يتحقق نمو عالمي يتناسب مع معدلات الاقتراض المرتفعة.

وأشارهيكل، إلى أن الولايات المتحدة تعاني من ديون بلغت 35 تريليون دولار، وهو ما يعادل نحو 115% من دخلها القومي البالغ 29 تريليون دولار، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التأكيد على ضرورة خفض الإنفاق الحكومي.

أما في أوروبا، فأوضح هيكل أن الوضع ليس أفضل حالًا، إذ تعاني القارة من معدلات اقتراض مرتفعة يقابلها نمو اقتصادي ضعيف، لكن الميزة التي تمتلكها الولايات المتحدة مقارنة بأوروبا وذلك لقبولها لمبدأ الهجرة ، في حين أن أوروبا تحاول الحد من الهجرة، مما يزيد من تعقيد أزمتها الاقتصادية.

وأضاف هيكل، أن معظم دول العالم تعاني من نقص السيولة، باستثناء بعض الدول الخليجية التي تمتلك فوائض مالية، لكنها غير قادرة وحدها على إنقاذ الاقتصاد العالمي من أزمته الحالية.

وتوقع هيكل أن يشهد العالم معدلات نمو منخفضة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أن يتجاوز معدل النمو العالمي 2.5% أو 3% .

وعن سبل الخروج من الأزمة، استبعد هيكل احتمال اندلاع حرب عالمية تقليدية، وأن الحروب الحالية تتخذ أشكالًا أخرى، مثل الحروب التجارية والصناعية والتكنولوجية.

اقرأ أيضًا:

انخفاض معدل التضخم إلى 1.4% خلال فبراير الماضي على أساس شهري

تباطؤ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% خلال فبراير الماضي

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد هيكل أزمة اقتصادية شركة القلعة للاستثمارات المالية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مصرفيون: بنكا الأهلي ومصر ينتظران ضوء المركزي لوقف شهادات الـ27%
بعد هبوط التضخم.. توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع المركزي المقبل
موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس