أحمد هيكل: العالم يعيش أزمة اقتصادية ممتدة قد تستمر 25 عامًا

كتبت- دينا كرم:

أكد أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، أن العالم يواجه أزمة اقتصادية ممتدة ستستمر لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن تداعياتها ستلقي بظلالها على مختلف الدول، مما يستوجب التعامل معها باعتبارها أزمة طويلة الأمد.

وأوضح هيكل، خلال حواره في برنامج بالورقة والقلم مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الأزمة الحالية قد تستمر لنحو 25 عامًا، حتى يتحقق نمو عالمي يتناسب مع معدلات الاقتراض المرتفعة.

وأشارهيكل، إلى أن الولايات المتحدة تعاني من ديون بلغت 35 تريليون دولار، وهو ما يعادل نحو 115% من دخلها القومي البالغ 29 تريليون دولار، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التأكيد على ضرورة خفض الإنفاق الحكومي.

أما في أوروبا، فأوضح هيكل أن الوضع ليس أفضل حالًا، إذ تعاني القارة من معدلات اقتراض مرتفعة يقابلها نمو اقتصادي ضعيف، لكن الميزة التي تمتلكها الولايات المتحدة مقارنة بأوروبا وذلك لقبولها لمبدأ الهجرة ، في حين أن أوروبا تحاول الحد من الهجرة، مما يزيد من تعقيد أزمتها الاقتصادية.

وأضاف هيكل، أن معظم دول العالم تعاني من نقص السيولة، باستثناء بعض الدول الخليجية التي تمتلك فوائض مالية، لكنها غير قادرة وحدها على إنقاذ الاقتصاد العالمي من أزمته الحالية.

وتوقع هيكل أن يشهد العالم معدلات نمو منخفضة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أن يتجاوز معدل النمو العالمي 2.5% أو 3% .

وعن سبل الخروج من الأزمة، استبعد هيكل احتمال اندلاع حرب عالمية تقليدية، وأن الحروب الحالية تتخذ أشكالًا أخرى، مثل الحروب التجارية والصناعية والتكنولوجية.

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