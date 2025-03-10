التصديري للطباعة يطالب بدعم الشحن للسوق الأمريكي والأوروبي حتى 50%

كتبت- أمنية عاصم:

طالب نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية، بوجود دعم للشحن بنسب تقارب 50% للسوق الأمريكي والأوربية؛ نظرًا لأنها أسواق تتمتع بفرص واعد تدعم نمو معدلات صادرات القطاع.

وأشار إلياس، إلى وجود بعض الأسواق البعيدة التى ترتفع مصاريف شحنها مثل السوق الأفريقي التي تمتاز بوجود دعم للشحن يصل إلى 50%.

وكما تطلع إلياس، إلى زيادة نسبة برنامج رد أعباء الصادرات لجميع الأسواق الخاصة بالمعارض والشحن والدعم النقدي على الصادرات وغيرها بما يتماشى مع الدول المنافسة مثل الصين وتركيا والهند.

وتابع إلياس، أن نسبة الدعم الحالية تتراوح بين 2-3%؛ جاء ذلك على غرار التخفيضات التي شهدتها معظم القطاعات الصناعية.

وأضاف إلياس، أن نسبة رد الأعباء الصادرات تعد ضعيفة مقارنة بالدول المنافسة مثل تركيا، التي تقدم حوافز تصل إلى 20%؛ مما يقلل من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وعن خطط النمو لعام 2025، يستهدف مجلس الطباعة والتغليف تحقيق زيادة تتراوح بين 10 لـ 15% في حجم الصادرات مقارنة بعام 2024.

وربط إلياس، تحقيق المستهدف بشرط توفير دعم مناسب للمصدرين، خاصة فيما يتعلق ببرنامج رد أعباء الصادرات.

ووفقًا لمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية بلغ حجم الصادرات المصرية، نحو مليار دولار خلال عام 2024، بنمو يلامس 13%.

وبحسب المستند الخاص ببرنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع "التعبئة والتغليف والكتب" الذي أطلع عليها "مصراوي" – والذي يتم العمل به خلال العام المالي 2024/ 2025، تبلغ نسب المساندة التصديرية:

المناطق داخلية : نسبة القيمة المضافة – أى نسبة مساهمة المكون المحلى - 80% فأكثر تصل نسبة رد الأعباء التصديرية لـ 3%.

ونسبة القيمة المضافة – أى نسبة مساهمة المكون المحلى – أقل من 80% حتى 70% تصل نسبة رد الأعباء التصديرية لـ 2.70%.

ونسبة القيمة المضافة – أى نسبة مساهمة المكون المحلى – أقل من 70% حتى 60% تصل نسبة رد الأعباء التصديرية لـ 2.10%.

ونسبة القيمة المضافة – أى نسبة مساهمة المكون المحلى – أقل من 60% حتى 50% تصل نسبة رد الأعباء التصديرية لـ 1.50%.

ونسبة القيمة المضافة – أى نسبة مساهمة المكون المحلى – أقل من 50% حتى 35% تصل نسبة رد الأعباء التصديرية لـ 0.90%.

وفيما يتعلق بالمناطق الحرة فعلى غرار النسب السابقة في القيمة المضافة وتختلف في نسبة رد الأعباء التصديرية لتبدأ من 2.10% وصولًا مع أقل نسبة قيمة مضافة لـ 0.60%.