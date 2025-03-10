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المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد وحيدًا بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:09 م الإثنين 10 مارس 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.02% عند مستوى 31137 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.06%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 137.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.3مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 138.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.59% عند مستوى 31130 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

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البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX 70
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