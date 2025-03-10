إشعارات تظهر في عدادات الغاز مسبقة الدفع.. ماذا تعني وكيف تتعامل معها؟

كتبت- دينا كرم:

عدادات الغاز مسبقة الدفع توفر للمستخدمين تجربة أكثر تحكمًا في استهلاكهم، لكنها في بعض الأحيان تعرض إشعارات أو إنذارات قد لا يكون معناها واضحًا للكثيرين وقد تتسبب في انقطاع الخدمة أو تدل على خطر حدوث تسريب، ولذلك قدمت شركة "بتروتريد" إحدى شركات قطاع البترول، عددا من الإشعارات التي تظهر على العداد مع دلالة كل إشعار والتصرف معه.

ويقدم مصراوي في التقرير الآتي هذه الإشعارات ودلالتها:

E-01 : إشعار يدل على وجود خطأ بالبطارية الخاصة بعداد الغاز المنزلي، وحينها تحتاج إلى تغيير لذا يجب الاتصال بطوارئ الغاز.

E-02 : إشعار يدل على وجود خطأ في فتح الغطاء، أي تلاعب في العداد، وحينها تحتاج إلى الإتصال بطوارئ الغاز لعمل مسح.

E-03 : إشعار يدل على أن هناك اقترابا من جسم ممغنط من العداد ويجب ازاحته، لذا يجب الكشف على العداد من خلال فني الطوارئ والتأكد من عدم وجود تلاعب.

E-05 : إشعار تنبيه بإعادة الشحن ويوضح خلال الشاشة المتبقي من رصيد الشحن، لذا يجب توجه العميل للشحن.

E-06 : إشعار يدل على انتهاء الرصيد مما قد يؤدي لإنقطاع الخدمة، لذا يجب توجه العميل للشحن.

E-09 : إشعار ينوه بصيانة صمام العداد، وحينها لابد من التواصل مع طوارئ الغاز لتغيير العداد.

E-10: إشعار يعني بدء وقت السماح لشحن كارت العداد الخاص بك، حينها يمكن للعميل التوجه للشحن.

E-15: إنذار خاص بوجود تسريب أو مشكلة في خاصية الأمان، لذا يجب الاتصال بطوارئ الغاز على رقم 129.

وقدمت الشركة ارشادات هامة فيما يخص شحن كارت عداد الغاز:

- لابد من شحن العداد مرة واحدة على الأقل كل شهرين حتى لا ينقطع الغاز حتى وان كان به رصيد.

- عند انقطاع الغاز بسبب انتهاء الرصيد يقوم العميل بالضغط على زر العداد فيتم وضع 4 متر مكعب في الرصيد بالسالب لحين الذهاب لشحن الكارت ويتم إنذار العميل بصافرة الإنذار بعد كل نفاذ 1 متر مكعب من الأربعة.

اقرأ أيضًا:

انخفاض معدل التضخم إلى 1.4% خلال فبراير الماضي على أساس شهري

تباطؤ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% خلال فبراير الماضي

الإحصاء: التضخم في المدن يهبط إلى 12.8% خلال فبراير