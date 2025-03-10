إيرادات "إيديتا" للصناعات الغذائية ترتفع بنسبة 33.2% خلال 2024

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت إيرادات شركة إيديتا للصناعات الغذائية بمعدل سنوي بنسبة 33.2% لتسجل 16.1 مليار جنيه خلال العام الماضي 2024 مقابل 12.12 مليار جنيه خلال العام الأسبق 2023، مدعومًا بتطبيق الشركة استراتيجية تحسن أسعار البيع للحد من أثر الضغوط التضخمية.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، انخفض صافي أرباح الشركة بمعدل سنوي 0.4% ليسجل 1.6 مليار جنيه خلال العام الماضي 2024 مقابل 1.61 خلال العام الأسبق 2023، جاء ذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الخامات المباشرة. فيما بلغ هامش صافي الربح 10.0% خلال العام.

وأضافت الشركة، أن صافي مبيعات التصدير ارتفع بنسبة 42.1 % لتسجل 1.6 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2024.