تباطؤ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% خلال فبراير الماضي

كتبت- دينا خالد:

تباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي إلى 12.5% مقابل 23.2% في يناير الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع الجهاز هذا التراجع، إلى إلى انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة 8.2%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.1%، بالإضافة إلى ثبات مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى.

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.8%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2% ، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.4%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.0%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، مجموعة الدخان بنسبة 6.3%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.6%.