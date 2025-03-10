

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 10-3-2025 مع بداية التعاملات، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.



"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الاثنين 10-3-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4692 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4105 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3519 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2737 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1955 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 145920 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 32840 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09 % إلى نحو 2909 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.